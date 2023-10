Flag football wordt een olympische sport, maar bijna niemand speelt het

Het IOC heeft flag football toegevoegd aan het programma van de Olympische Spelen in 2028. De vriendelijkere vorm van American football wordt in Nederland nog amper beoefend. Eindhoven Raptors biedt de flag football al twintig jaar aan, maar er zijn nog geen leden die de sport in competitieverband beoefenen.

Flag football is een afgeslankte vorm van American football. In plaats van dat spelers elkaar tackelen, pakken ze lintjes af uit elkaars riem. De sport is in Amerika onwijs populair waardoor het is toegevoegd aan het programma van de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. In Nederland is de sport nog onbekend. Want hoewel je bij Raptors al twintig jaar flag football kan spelen, doet nog niemand dat. “Iedereen speelt hier nog American football”, legt Frits Breij van Eindhoven Raptors uit. “Die competitie loopt ook tegelijk met de competitie van het flag football, daardoor is het hier nog niet zo populair.”

"We kunnen nog steeds geen team vormen."

Maar volgens Frits gaat dat mogelijk veranderen. “Er wordt steeds meer geïnformeerd naar flag football, alleen kunnen we nog steeds geen team vormen. Ook American Footballspelers die geblesseerd zijn geraakt, twijfelen om de overstap te gaan maken naar het ‘vriendelijkere’ flag football.” Bij flag football speel je vijf tegen vijf en is er helemaal geen lichamelijk contact. De spelers dragen aan de linker- en rechterkant een lintje dat afgepakt kan worden. Als dat gebeurt ligt het spel stil en stopt de aanval. Verder kan je net als bij American football een punt scoren door de ovale bal naar de overkant van het speelveld te brengen.

"Flag football is een mooi alternatief."

Buiten het reguliere seizoen om speelt Frits soms wel flag football met zijn team. Binnenkort gaan ze met elf spelers, die normaal American football spelen, naar een toernooi in Amsterdam. Zelf wil de 26-jarige Eindhovenaar de overstap nog niet maken. “Maar buiten het seizoen om is flag football een mooi alternatief. Het is een minder zware aanslag op je lichaam. Dat trekt bepaalde leden toch aan.” Toch zegt hij in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant dat hij misschien wel een overstap maakt nu het een olympische sport wordt. “Het is een beetje afhankelijk van hoeveel landen er mee mogen doen. Als er maar acht mee mogen doen wordt het lastig om je als Nederland te plaatsen. Maar bij zestien landen maken we een kans. Dan sluit ik niet uit dat het Wilhelmus gaat klinken.” In de video hieronder worden de spelregels van flag footbal uitgelegd: