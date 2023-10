Voor het eerst gaan de deuren open van het nieuwe Theater aan de Parade

In maart 2024 is pas de officiële opening maar maandag werd de sleutel van het nieuwe Theater aan de Parade alvast overgedragen aan de directie. Een spannend moment, na een verbouwing die ruim 80 miljoen euro kostte. De dozen staan nog ingepakt en de stoelen ingeklapt, maar het personeel knapt bijna uit elkaar van trots.

Maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. Met bouwhelmen op staat het personeel van het theater glunderend bij de nieuwe poort. De afgelopen 2,5 jaar werden voorstellingen en evenementen uitbesteed aan andere theaters, in Tilburg en Eindhoven bijvoorbeeld. Nu eindelijk lonkt hun eigen agenda weer.

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, die verbouwing van het theater. Begonnen in 2021, toen ons land met cultuursector en al ondergedompeld werd in een pandemie, sloten de deuren van het theater zich voor de verbouwing. Wat volgde was tegenslag na tegenslag. Met wat stijgende energiekosten, materiaalprijzen en juridische procedures er bovenop, kwam het de teller van het kostenplaatje op een dikke 80 miljoen te staan. Terwijl de rekensom in 2018 nog op maximaal 62,7 miljoen uitkwam.

“Ik heb mijn eerste voorstelling al gepland”, zegt een stralende Marie-José Meeuwissen, werkzaam bij het Theater aan de Parade. Ze staat in de Pleinzaal, die een moppie groter is geworden en helemaal vernieuwd. “Het oude theater was mooi, maar niet meer van deze tijd. Het was versleten”, zegt ze. Dat was vooral te zien aan de mogelijkheid om er uit te baten. Een kopje koffie kon nog net, “maar het was eigenlijk niet ingericht op avondvullende programma’s.”

Dat is nu wel anders. Hoewel alles in dozen staat en de leuningen in het trappenhuis nog moeten worden vastgeschroefd, lonkt de tap al in de coulissen. En daar staat ook cultuurwethouder Mike van der Geld ook met smacht op te wachten.

“In een cultuurstad als Den Bosch kan zo’n theater niet missen”, concludeert hij. Hij lijkt opgelucht dat het pand eindelijk is opgeleverd. Na de smak geld en tegenslagen die de verbouwing heeft gekost, kan er nu ook eindelijk van genoten worden. “Het gebouw heeft veel glas en staat nu eindelijk prachtig in verbinding met de Parade. Het mooiste plein van Europa.”

Op 8 december zal de eerste voorstelling in het theater opgevoerd worden. Het is dan nog de testfase die tot en met 28 februari duurt. In maart zal het dan allemaal helemaal goed moeten zijn en kan het theater officieel geopend worden.