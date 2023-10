Volkswijk klaar voor Halloween: spookschip en halve kilo snoep per kind

Het duurt nog bijna twee weken, maar in de Ahornstraat in Breda wordt er al dagelijks geklust voor Halloween. Want de bewoners van de volkswijk Tuinzigt pakken het dit jaar extra groot aan. Maar liefst 330 kinderen komen vrijdagavond 27 oktober in hun straat het griezelfeestje vieren. 65 figuranten en 150 kilo snoepgoed gaan ervoor zorgen dat ze niets tekortkomen.

"Als je ziet wat de mensen allemaal doen en hoe ze elkaar helpen, is dat echt geweldig", zegt Christiaan de Leij. Zelf is hij op zijn stoep een plastic kraai op een spookschip van een metertje of zes aan het monteren.

De 6-jarige Giano heeft even geen tijd om te praten. Optimaal geconcentreerd slaat de jongen een spijker in een groot kruis waar hij een skelet aan vast maakt. Werkelijk iedereen in de Ahornstraat helpt mee om er dit jaar een bijzonder Halloween van te maken.

Ja, de bewoners van de Ahornstraat pakken dit jaar flink uit. "We zijn bezig met een griezeltocht voor kinderen door heel onze straat", vertelt John de Leij, vader en overbuurman van Christiaan.

"Iedereen maakt voor zijn deur iets met een eigen thema. Mijn zoon is aan de overkant bezig met een spookschip en het huis ernaast is omgetoverd tot kerk. Compleet met altaar, want hier vindt straks een griezelbruiloft plaats. Ik heb zelf een heksenhuis gemaakt en mijn buurman bouwt een eng cowboydorp. Dit is nog niet alles, want overal in de straat zijn ze bezig. Er komt nog veel meer!"

Het wordt een hele belevenis voor de kinderen die straks allemaal verkleed naar de Ahornstraat komen. "Zo komen er bijvoorbeeld ook nog een klooster met nonnen en een gekkenhuis", vult overbuurvrouw Chantal Plasman aan. "We hebben vijfenzestig figuranten en acteurs die een act opvoeren."

"Halloween is officieel op 31 oktober, maar we vieren we het vrijdagavond de 27e", zo vervolgt ze. "Dat is beter, want na de griezeltocht is er voor de jeugd ook een halloweendisco in het buurthuis. Alles voor de kinderen!"