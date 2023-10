Man filmt met zijn mobieltje hoe hij oudere vrouw van haar fiets duwt

Een 81-jarige vrouw is maandagmiddag van haar fiets geduwd op het fietspad langs de Bredaseweg in Zundert. De vrouw viel vervolgens in een greppel. Een 33-jarige man zonder vaste woonplaats is aangehouden.

De man liep filmend met zijn telefoon naar de fietsster toe. Toen zij hem probeerde passeren, duwde hij haar. Voorbijgangers hielpen het slachtoffer uit de greppel en belden de hulpdiensten. Agenten konden de verdachte snel aanhouden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Daarna is ze naar een huisarts gegaan. "Zij maakt het naar omstandigheden goed", laat een wijkagent weten. De verdachte werd door de agenten naar een politiebureau gebracht. Daar was hij dinsdagochtend nog altijd opgesloten. De politie complimenteert de voorbijgangers met hun adequate optreden. "Dankzij jullie kon de verdachte direct worden aangehouden."