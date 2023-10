Nieuwe eigenaar neemt naam en website van reisorganisatie Vacansoleil over

Online reisbureau Maeva gaat reismerk Vacansoleil opnieuw opbouwen. De curatoren van de failliete reisorganisatie Vacansoleil in Eindhoven hebben het merk en het internetadres van de website verkocht aan Maeva. De nieuwe eigenaar neemt in eerste instantie slechts acht tot tien medewerkers over van de ongeveer driehonderd mensen die tot voor kort nog voor Vacansoleil aan de slag waren.

Maeva is onderdeel van de Pierre & Vacances-Center Parcs Group. De organisatie en accommodaties van Vacansoleil gaan niet over naar het bedrijf. Deze hopen de curatoren in een later stadium nog te verkopen.

Sterk merk

Het Franse Maeva is van plan om zo snel mogelijk op te schalen met Vacansoleil. Directeur Nicolas Beaurain van Maeva: "Vacansoleil is een goed en sterk merk met meer dan vijftig jaar ervaring in de Europese kampeermarkt. We zijn ontzettend blij dat we dit kunnen behouden en het merk een nieuwe toekomst kunnen geven. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen."

Curator Ben Arends geeft aan dat de medewerkers zijn geïnformeerd dat een complete herstart van de organisatie van Vacansoleil niet mogelijk is. "De huidige uitkomst is het meest zinvolle dat wij op dit moment voor Vacansoleil konden realiseren. Vacansoleil en het businessconcept krijgen in ieder geval echt een nieuwe kans," aldus Arends.

Maeva biedt accommodaties, waaronder 1300 campings, aan op een online marktplaats. Volgens het bedrijf boeken daar jaarlijks ruim een half miljoen mensen hun vakantie.