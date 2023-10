Kraanwagen in brand: A17 bij Zevenbergen hele ochtend dicht

De A17 (Dordrecht-Roosendaal) is rond halfzeven woensdagochtend afgesloten bij knooppunt Noordhoek, tussen Oudenbosch en Zevenbergen. Er stond een kraanwagen in brand. Rijkswaterstaat hoopt dat de weg rond twaalf uur 's middags kan worden vrijgegeven.

Verkeer in de richting van Roosendaal krijgt het advies om te rijden via Breda, over de A16 en de A58. Omdat het om een groot voertuig gaat, is een zware berger opgeroepen om de kraanwagen te verplaatsen.

Ambulance

De chauffeur van de kraanwagen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht.