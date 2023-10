Temperatuur schiet omhoog, maar of we daar echt van gaan genieten...

De temperatuur gaat donderdag even flink de hoogte in. In het oosten van de provincie halen we misschien wel 20 graden, vertelde Wouter van Bernebeek woensdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Maar echt heel mooi wordt het niet."

Maar woensdagavond gaan we wel met regen te maken krijgen. Het kan dan een paar uurtjes flink doorregenen", weet Wouter. 's Nachts en donderdag zal het een tijdje wat droger zijn. "Dan komen we even in zachte lucht terecht."

De temperatuur van 20 graden die we dan in het oosten van de provincie kunnen halen, klinkt veelbelovend. "Maar echt heel mooi wordt het niet", legt Wouter uit. "Want van tijd tot tijd valt er donderdag regen. Het is dan overwegend grijs weer en er staat dan een stevige wind. Die wind gaat vrijdag nog verder toenemen."

Vrijdag krijgen we volgens Wouter 'interessant weer', want dan komen we precies op de grens van warme en koude lucht terecht. "Dat is interessant, want de verschillen tussen het noorden en zuiden van Nederland worden dan echt heel groot. In het noorden van de provincie halen we dan een temperatuur van 9 of 10 graden en in het zuiden, langs de Belgische grens, lokaal 15 graden. Heel grote verschillen over een korte afstand dus. Daarbij krijgen we een hoop regen, dat is een zekerheidje. Het regent echt een groot deel van de dag." De wind waait daarbij vrij krachtig uit het oosten.