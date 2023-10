Overval op gezin: meerdere gemaskerde en gewapende daders

Bij een gewapende overval vrijdag rond middernacht op een gezin in Veghel waren meerdere gemaskerde overvallers betrokken. De politie noemt het opvallend dat er die ochtend een man in een Post NL-polo bij het gezin aan de deur stond. Mogelijk is er een verband met de overval. De politie vraagt daarom mensen in de buurt of ze vrijdagochtend deze man hebben gezien.

De gemaskerde mannen drongen rond middernacht via de achterkant het huis aan de Van Limburg Stirumstraat binnen. Ze bedreigden de bewoners met een wapen. Om hoeveel overvallers het gaat en wat voor wapen ze hebben gebruikt, maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend. "Dat is daderinformatie", zo laat een woordvoerder weten. De overvallers zijn er uiteindelijk met een telefoon en een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Een deel van deze buit is later in de berm van de Rembrandtlaan in Veghel teruggevonden. Bij de overval raakte niemand gewond. Wel zij de bewoners volgens de politie 'flink geschrokken'. "De overval heeft veel impact gehad op hen", zo laat ze weten. Voor het gezin is daarom slachtofferhulp ingeschakeld. LEES OOK: Overval in Veghel, bewoners huis bedreigd met wapen