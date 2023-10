Bankpasfraudeurs slaan genadeloos toe: man van 77 raakt 150.000 euro kwijt

Een man van 77 uit Oisterwijk is het slachtoffer geworden van een criminele bende die hem via bankpasfraude heeft bestolen van 150.000 euro. Het slachtoffer kreeg in eerste instantie een sms van de bank. Hierin werd hij bang gemaakt dat er iets met zijn rekening aan de hand zou zijn. Hij gaf zijn bankpassen en pincodes af en vervolgens werd er in 57 keer in totaal bijna 150.000 euro overgeschreven naar Spaanse en Nederlandse rekeningnummers.

Ook werd er nog eens vijfduizend euro van de rekening van het slachtoffer gepind. Dat gebeurde eind juli aan de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk, zo maakte de politie deze week bekend in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant televisie. Nog een slachtoffer

Een vrouw van 62 uit Oisterwijk werd het slachtoffer van dezelfde bende, zo bleek in de uitzending. Ook bij haar begon het met een sms-bericht dat afkomstig leek te zijn van haar bank. Ze werd geadviseerd de fraudehelpdesk te bellen op het nummer dat in het bericht stond omdat zogenaamd geprobeerd werd een groot geldbedrag van haar rekening op te nemen. De vrouw schrok van het bericht en belde direct het nummer. De zogenaamde bankmedewerker die ze vervolgens aan de lijn kreeg, vroeg meteen allerlei gegevens en maakte haar wijs dat haar bankpas en reader vervangen moesten worden. Ze gaf die spullen daarom mee aan een koerier die even later bij haar aan de deur stond. Even later werd in Oisterwijk en bij een geldautomaat in Berkel-Enschot een flink geldbedrag van haar rekening opgenomen. Om hoeveel geld het in dit geval gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt. Herkenbaar in beeld

In de uitzending van Bureau Brabant werden herkenbare beelden getoond van de man die met de passen van de twee slachtoffers heeft gepind. De politie hoopt dat deze man hen dichter bij de bende kan brengen die achter deze megaoplichting zit. LEES OOK: Zo voorkom je dat mensen geld van jouw bankrekening kunnen halen Bekijk hier het item uit de uitzending van Bureau Brabant: