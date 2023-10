Efteling-achtbaan Joris en de Draak gaat een half jaar dicht voor onderhoud

Verdrietig nieuws voor fans van Eftelings-attractie Joris en de Draak. De achtbaan gaat tot en met april dicht. Dat is veel langer dan gepland. In de kerstvakantie kunnen bezoekers nog wel even snel een ritje maken in de houten achtbaan.

De Efteling heeft de onderhoudsplanning omgegooid. Joris en de Draak zou aanvankelijk twee maanden sluiten voor onderhoud. Daar komen nu wat extra maanden bij.

De reden is dat het geplande onderhoud nu in één keer wordt gedaan, in plaats van dat het over drie jaar wordt uitgesmeerd. "Zo kunnen we bijvoorbeeld in een keer alle vergunningen aanvragen", meldt projectleider Robin van Dongen. "Dat is efficiënter en bespaart kosten." De bedoeling is dat het onderhoud daarna voor de rest van 2024 klaar is. "Op regulier onderhoud na natuurlijk."

Minder onderhoud nodig

Tijdens de opknapbeurt worden houten baandelen vernieuwd die bij eerder onderhoud nog niet zijn vervangen. Het doel is dat de achtbaan langer meegaat en dat er in de toekomst minder onderhoud nodig is.

De achtbaan krijgt ook een opknapbeurt. "De gevel van het stationsgebouw en de medaillons worden opnieuw geschilderd, het motorhuis krijgt een nieuw dak en de toegangspoortjes krijgen nieuwe lak", weet Van Dongen. Daarnaast worden de vaandels, die naar beneden vallen als jouw baan gewonnen heeft, gewassen.

Het moeras en het houten vlonder bij de wachtrij worden volgens de projectleider ook opgefrist. En als laatste wordt het straatwerk van het plein rond Joris en de Draak vernieuwd, zodat toegankelijker is voor mensen met een rolstoel.

Ritje in de kerstvakantie

Vanaf 30 oktober sluiten de poortjes van Joris en de Draak. In de kerstvakantie, van 22 december tot 7 januari, kunnen drakenjagers wel een ritje maken. Vanaf 8 januari sluit de achtbaan weer voor de opknapbeurt. Dit duurt tot en met eind april.