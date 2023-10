Hans hoorde enorme explosie bij bruidswinkel: 'Alsof ik omhoogging'

De politie is donderdag een onderzoek gestart na vernielingen die zijn aangericht bij een bruidsmodewinkel aan het Julianapark in Tilburg. De politie heeft het over 'een mogelijk explosief' dat de schade heeft veroorzaakt. Maar volgens omwonende Hans die de vernieling donderdagochtend meldde bij de politie, kunnen ze dat 'mogelijk' wel weglaten. "Het was een enorme knal. Het was alsof ik omhoogging", vertelt hij donderdagochtend.

Hans woont op de bovenste etage van het appartementencomplex aan het Julianapark waar op de begane grond onder meer de bruidswinkel zit. Toen hij rond vijf uur de knal hoorde, dacht hij aanvankelijk dat de geldautomaat aan het Bart van Peltplein eruit was geblazen. Een schilderij bij hem aan de muur hing na de knal scheef. "Toch een aantal etages hoger. Kun je nagaan hoe hard het was", zegt hij. Na de knal deed Hans zijn jaloezieën omhoog, maar behalve een donkere auto die wegreed, zag hij eigenlijk niks. Hij is dan ook niet naar buiten gegaan. Dat deed hij pas een paar uur later en toen zag hij wat er aan de hand was. Een kapotte ruit en een ontwrichte deur bij de bruidswinkel en brandplekken op de stoep. Ook rook hij nog een brandlucht. Het moet volgens hem echt een explosief zijn geweest. Dat denkt ook een vrouw die in het appartementencomplex naast dat van Hans woont. Ook zij heeft het over een enorme knal. Ze is geschrokken, zeker ook omdat zij en haar man een klein kindje hebben. Haar man heeft na de explosie twee mannen zien wegrennen. De politie doet donderdagochtend onderzoek bij de winkel. Ze vraagt mensen die iets hebben gehoord of gezien dit te melden.

Foto: SQ Vision.