Schade door mogelijk explosief bij winkel in Tilburg: voordeur ontwricht

De politie is donderdag een onderzoek gestart na vernielingen die zijn aangericht bij een bruidsmodewinkel aan het Julianapark in Tilburg. De politie heeft het over 'een mogelijk explosief' dat de schade heeft veroorzaakt. Op foto's is te zien dat de deur van de winkel is ontwricht. Ook zijn brandplekken te zien.

Mogelijk zijn de vernielingen woensdagnacht al aangericht. Iemand in de buurt zou volgens een politiewoordvoerder een knal hebben gehoord. De melding van de vernieling werd donderdagochtend bij de politie gedaan. De politie vraagt mensen die iets hebben gehoord of gezien dit te melden.