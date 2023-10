Huisartsen bezorgd over influencers: 'Gezondheid van mensen lijdt eronder'

Geen anticonceptiepil slikken of spiraaltje gebruiken maar periodieke onthouding. Voedingssupplementen slikken om je fitter te voelen. Je mond 's nachts intapen om beter te slapen. Brabantse huisartsen maken zich zorgen over de adviezen van zogenaamde 'gezondheidsinfluencers' die je op social media om de oren vliegen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De adviezen kloppen vaak maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet: "Ik kan hier met al mijn medische kennis en tien jaar ervaring als huisarts niet tegenop influencen."

44 huisartsenpraktijken antwoordden op vragen van Omroep Brabant. Aan sommige praktijken zijn meerdere huisartsen verbonden. Bijna alle huisartsen geven aan dat ze zich zorgen maken.

Invloed reikt ver

Huisartsen zijn steeds meer tijd kwijt om mensen ervan te overtuigen dat informatie van influencers niet klopt. "Mensen geloven influencers en coaches net zo veel als wetenschappelijke informatie en je kunt ze moeilijk overtuigen", zo vertelt een huisarts. "Ik kan hier helaas met al mijn medische kennis en tien jaar ervaring als huisarts niet tegenop influencen", schrijft een andere huisarts.

Tientallen huisartsen geven aan dat ze wel eens patiënten op hun spreekuur krijgen, die verwijzen naar informatie uit video's en posts van gezondheidsinfluencers. Zij hebben bijna allemaal te maken met patiënten die geen anticonceptiepil of spiraaltje willen, omdat ze daar een video over hebben gezien van een influencer.

"Het verbaast mij enorm dat mensen blijkbaar zo goedgelovig zijn dat ze influencers hoger inschatten dan professionals. Ik vind het enorm beangstigend dat hun invloed zo ver gaat", vertelt een bezorgde huisarts.

Ruzie in de spreekkamer

Andere onderwerpen die aan bod komen in de spreekkamer doordat mensen video's op social media gezien hebben:

het slikken van voedingssupplementen,

het afwijzen van medicijnen,

aandringen op doorverwijzingen,

aanvragen voor bloedonderzoeken.

"Op advies van influencers wordt er heel vaak gevraagd om allerlei nutteloos laboratoriumonderzoek naar tekorten aan vitamines en mineralen. Dat onderzoek is niet nodig omdat de kans op tekorten erg klein is bij een normaal gevarieerd voedingspatroon", zo vertelt een huisarts. "Dit zorgt voor onnodig hoge zorgkosten, lange consulten met huisartsen en spanningen in de spreekkamer."

'Slimme marketing'

Huisartsen merken dat ze minder vertrouwen krijgen. "Het vertrouwen in de medische wetenschap en in de adviezen die ik geef is duidelijk minder dan toen ik zo'n twintig jaar geleden begon als huisarts. Daar maak ik mij zorgen over, vooral omdat de gezondheid van patiënten daaronder lijdt."

Dat er online zoveel informatie te vinden is, is niet per se slecht, huisartsen gebruiken het juist ook in hun voordeel. "Ik gebruik soms bewust Thuisarts.nl tijdens mijn spreekuur om patiënten te laten zien dat daar goede informatie te vinden is. Dat helpt om de druk op huisartsen te verlagen. Maar het aanbod aan onjuiste informatie is op het moment zo groot en daar zit slimme marketing achter. Fabrikanten gebruiken influencers om hun spullen te verkopen."