Huisarts Stefan strijdt tegen influencers: 'Mensen willen wondermiddeltjes'

Brabantse huisartsen maken zich zorgen over de adviezen van zogenaamde 'gezondheidsinfluencers' op social media. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Ook Stefan van Rooijen, huisarts in Asten en Helmond, maakt zich zorgen. Reden voor hem om een TikTok-account op te zetten en het probleem aan te pakken. "We moeten accepteren dat gezondheid niet op afroep te bestellen is."

Veel influencers promoten voedingssupplementen, waarvoor je vaak een test moet invullen om te zien welke tekorten je hebt en welke

voedingssupplementen je allemaal nodig hebt. Stefan krijgt tijdens zijn spreekuur ook vaak de vraag om een uitgebreid bloedonderzoek om tekorten te onderzoeken, bijvoorbeeld van patiënten die last hebben van vermoeidheid. "Maar bij bloedonderzoeken wordt in minder dan 1 procent van de gevallen een tekort gevonden. Helemaal als je een gezonde leefstijl hebt."

Ook merkt hij veel weerstand tegen anticonceptie met hormonen, zoals de pil. "Iemand kwam in de praktijk en zei: 'Ik ben maar drie dagen vruchtbaar, dus waarom moet ik dan die andere 25 dagen anticonceptie gebruiken?' Ja, zo werkt het gewoon niet. Bovendien zijn er allerlei soorten anticonceptie mogelijk, ook zonder hormonen." Volgens Stefan maken influencers misbruik van de onwetendheid van mensen. "Een deel van die mensen zie ik terug tijdens mijn spreekuur met veel vragen en onduidelijkheden. Aan het andere deel van de mensen verdienen de influencers en bedrijven geld, omdat hen een worst wordt voorgehouden."

Om de verkeerde informatie tegen te gaan begon hij een TikTok-account onder de naam 'Huisarts Stefan'. Daar deelt hij bijvoorbeeld video's over de gevaren van vapen, hoe je blijvend gezond kunt afvallen en welke soorten anticonceptie er allemaal zijn. Hij wil niet alleen de onjuiste informatie bestrijden, maar er op social media juist een positieve draai aan geven. "Ik wil mensen laten zien dat je vrij makkelijk je leefstijl kunt aanpassen door steeds kleine stapjes te veranderen." Steeds meer mensen gaan volgens hem voor de snelste oplossing, wondermiddeltjes dus. "Mensen willen snel effect zien, het liefst binnen een paar weken. Daar spelen de bedrijven op in. Zo zie ik nu vaak filmpjes voorbijkomen over zakjes met poeder die je elke dag moet innemen en dan ben je van je darmklachten af. Ik snap wel dat veel mensen daarin trappen, het is een makkelijke en snelle oplossing."

