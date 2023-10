Stephanie meldt zich ziek om naar bruiloft te gaan: ontslag is terecht

Stephanie uit Den Bosch, die zich ziekmeldde om naar de bruiloft van haar oom te kunnen, is terecht ontslagen. Dat oordeelde de kantonrechter in Den Bosch. De Bossche vrouw pikte het niet dat haar werkgever Transavia haar per 1 december wilde ontslaan en spande een rechtszaak aan.

Stephanie wilde heel graag naar de bruiloft van haar oom, maar kreeg geen vrij van haar werkgever Transavia. Dus meldde ze zich, na diverse verzoeken, ziek op de dag van de bruiloft en ging toch naar het feest.

De vliegmaatschappij vond zo'n valse ziekmelding van de purser echt niet kunnen en kondigde aan haar contract te ontbinden. Het bedrijf zegde per 1 december 2023 haar baan op. Wegblijven zonder toestemming kan grote gevolgen hebben, meenden ze bij Transavia, zoals het cancelen of vertragen van vluchten. “Als iedereen dit doet, hebben we een groot probleem”, zo zei een medewerker eind september tijdens de zitting.

Zware operatie

De vrouw beriep zich er voor de rechter op dat ze in mei en juni vanwege een zware operatie niet had gewerkt en daar in juli, toen ze weer aan de slag ging, nog steeds psychisch last van had. De kantonrechter ziet te weinig onderbouwing in het dossier en constateert juist dat de vrouw zelf in een Whatsappgesprek had gezegd dat ze het goed ging en dat ze ernaar uitkeek om weer als purser te vliegen.

Het verweer dat de vrouw niet mag worden ontslagen als ze ziek is, gaat volgens de kantonrechter ook niet op. Iemand die zich ziek meldt om naar een bruiloft te kunnen, schaadt het vertrouwen van haar werkgever.

De kantonrechter nam tijdens de zitting al een voorschot op de uitspraak: “U wist dat het niet mocht, maar deed het toch”, zo sprak hij toen. “U hebt niet netjes gehandeld.”

Ontslagvergoeding

De medewerkers van Transavia vertelden toen dat het vertrouwen weg is en ze het niet zien zitten om weer met de purser te werken, omdat dat een slecht voorbeeld is voor alle andere medewerkers. “Die denken dat ze dit dan ook wel een keer kunnen doen", zo was de stelling. “En als alle medewerkers dit een keer doen, hebben we een groot probleem.”

Transavia mag Stephanie dus ontslaan per 1 december. Ze krijgt wel een ontslagvergoeding van 8700 euro. De vrouw had een schadevergoeding geëist van ruim 61.000 euro als ze ontslagen zou worden.

