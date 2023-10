Terrie de Frikandellenkoningin zingt een loflied over haar lievelingssnack

Terrie Eisinger (39) uit Sint-Michielsgestel eet soms wel acht frikandellen in een week in de gekste variaties en daarmee is ze een regelrechte hit op TikTok. Nu heeft de frikandellenkoningin van Brabant, zoals ze zichzelf noemt, zelfs een eigen lied gemaakt: 'Frikan Del Sol'. Daarmee hoopt ze de hitlijsten te veroveren. “Maar ik hoop vooral mensen een lach op hun gezicht te brengen.”

'Nie lullen, lekker smullen' is het motto van de vrolijke Brabo. Ze roept het in al haar TikTok-filmpjes. Anderhalf jaar geleden begon ze met de video’s, waarin ze bijzondere gerechten uitprobeerde. Toen ze op verzoek van haar volgers de discodel (een frikandel met discodip) uitprobeerde, was de Frikandellenkoningin geboren. Ze test de ene na de andere variatie en heeft ze inmiddels 165.000 volgers.

“Ik heb nu al zoveel bijzondere frikandellen gegeten en er zoveel lol aan beleefd."

In het dagelijks leven is Terrie management-assistente bij een bouwbedrijf, maar zodra ze thuiskomt gaan de frikandellen in het vet. Op de vraag hoeveel frikandellen ze per week eet zegt ze: “Ik ontbijt, lunch en dineer niet met frikandellen, hoor. Het zijn er iedere week wel één of twee, maar als ik filmpjes opneem voor TikTok heb ik weleens uitschieters van acht of negen per week.” Naast de discodel probeerde Terrie ook al frikandellen met pizza, bapao en sushi erop. En ze vond dat dat een lied verdiende. “Er zijn natuurlijk wel meer liedjes gemaakt over de frikandel, maar niet over al die variaties”, zegt ze. “Ik heb nu al zoveel bijzondere frikandellen gegeten en er zoveel lol aan beleefd. Dus ik dacht, die frikandel moet een lied krijgen.”

"De frikandellen glijden beter door mijn keel dan de noten!”