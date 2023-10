Vrijwilligers brengen ouderen van A naar B en maken zelfs tijd voor koffie

Bijna overal zijn er tegenwoordig handjes tekort en zeker als het gaat om vrijwilligers. Maar daar hebben ze geen last van bij de haal- en brengservice van buurtcentrum MuzeRijk in Uden. Vrijwilligers staan in de rij om ouderen van A naar B te brengen in de MuzeMobiel. Sterker nog, er zijn soms zelfs wachtlijsten om het werk te kunnen doen.

In een blauw veiligheidshesje loopt vrijwilliger Ruud Donders het buurtcentrum binnen. “Waar wilt u naartoe mevrouw?”, vraagt hij aan Corry, een oudere dame die op haar vaste taxiservice zit te wachten. Ruud rijdt nu zo’n vijf jaar op het elektrische karretje, vanaf de eerste dag dat de MuzeMobiel er was. Hij haalt vooral ouderen op die slecht ter been zijn en rijdt ze rond in Uden. “Die mensen zitten anders de hele dag eenzaam thuis”, vertelt hij. “Zodra ze instappen beginnen ze al te lachen. Dan zet ik muziek aan en hebben we de grootste lol. Ze zijn zo dankbaar. Soms krijg ik zelfs een reep chocolade van ze.” Ruud en tien andere chauffeurs rijden iedere week zo’n honderd mensen rond. Daarnaast zitten er ook nog tien vrijwilligers aan de receptie, die de ritten inplannen. “Die mensen melden zich allemaal zelf aan", vertelt initiatiefnemer Hans van Zon. "We hebben alleen achter op het busje staan dat we nog chauffeurs zoeken en dat werkt.” Volgens hem zijn er soms zelfs meer aanmeldingen dan er chauffeurs nodig zijn. “De chauffeurs doen het heel graag. Ruud bijvoorbeeld beschouwt het echt als z’n kindje. Zeg er niks negatiefs over, want hij zet je uit het busje. Daar ben ik van overtuigd”, lacht hij.

"Er zijn chauffeurs die een kopje koffie met hun passagiers drinken."

Corry wil naar het centrum en samen met Ruud loopt ze naar buiten. Hij zet haar rollator achterop en helpt haar in het karretje. Als ze wegrijden klinkt 'Thriller' van Michael Jackson uit de speakers. Ondertussen maken ze een praatje. “Ik kan niet goed lopen en kan daardoor weinig weg”, vertelt Corry Hanegraaf. “Daarom vind ik het fantastisch dat ik MuzeRijk kan bellen om me naar de dokter of de supermarkt te brengen. Het zijn altijd leuke chauffeurs, ze zijn altijd op tijd en ze brengen je overal naartoe. Dat is gewoon heel erg fijn.” En zo rijdt Ruud op sommige dagen zelfs uren met Corry door Uden om haar naar al haar afspraken te brengen. “Ik ben zelfs een keer ingestapt met een heel grote plant”, zegt Corry grinnikend. “De caissière zei nog dat de chauffeur die niet mee zou nemen, maar dat doet Ruud wel.”

"De politiek wil dat iedere wijk in Uden dit krijgt."