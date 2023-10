Verongelukte automobilist op E40 bij Brugge is Brabander, zoons zwaargewond

De 44-jarige automobilist die donderdag om het leven kwam bij een ongeluk op de E40 bij het Vlaamse Gistel, vlak bij Brugge, is een Brabander. Dat laat een woordvoerder van de federale politie in België vrijdagochtend weten. Waar de man precies vandaan komt, is niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf 's middags, in de staart van de file op de E40. Daar waren twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Die file die hierna ontstond botste de automobilist achterop een stilstaande vrachtwagen. Dit gebeurde vlak voor de afrit Gistel. Zoons zwaargewond

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De twee zoons van de man, 10 en 12 jaar oud, zijn volgens Belgische media zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De 12-jarige jongen zou voorin de auto hebben gezeten, de 10-jarige achterin.