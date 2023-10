Nog nooit gebobsleed, maar toch geselecteerd voor het nationale team

Veel mensen in haar omgeving vonden het grappig: Janna Doumpas (22) uit Someren in het nationale bobsleeteam. “Sommigen zagen het helemaal voor zich, anderen vonden het een raar beeld. Mijn stap naar de nationale ploeg kwam ook uit het niets.” Het bijzondere is dat ze is geselecteerd terwijl ze tot afgelopen weekend nog nooit in een bobslee had gezeten.

Janna is een sprintster, met vooral de 60 en 100 meter als specialiteit. Maar hoe komt een snelle hardloopster nou terecht bij het bobsleeën? “Ik ben nog nooit op wintersport geweest en had nog nooit in een bobslee gezeten. Een overstap richting het bobsleeën was nooit bij me opgekomen, al had ik met Erwin Mortier een trainer die wel bekend is in het wereldje. De sport kwam op mijn pad toen ik werd benaderd door Loren Djolo, piloot in de tweemansbob. Ze vroeg of ik mee wilde doen aan een aantal testen.”

Bij die testen op de atletiekbaan moest ze meerdere malen een karretje vooruit duwen. “Uit de resultaten kwam dat ik heel explosief ben en veel power heb. Eigenlijk wel logisch, want ik ben natuurlijk een sprintster. Met bobsleeën gaat het over een sprint van zo’n 30 meter en dat kortere werk ligt me goed. Tijdens testen in het Duitse Winterberg was ik zelf op vakantie, maar ze hebben zoveel vertrouwen in me dat ik in de ploeg werd opgenomen.”

Door testen ‘op het droge’ werd ze geselecteerd voor het Nederlands team, maar door trainingen in het buitenland gaat ze ontdekken of het bij haar past. “Afgelopen weekend heb ik voor het eerst op de baan in Winterberg geoefend. Het gaat nog niet zo hard als ‘echt’ ijs, maar ik vond het super. Ik hou van de adrenalinekick en het is leuk om nieuwe dingen te proberen. Het is wel een beetje wennen qua techniek en timing. Als het nou echt niet leuk is, kan ik er altijd nog mee stoppen. Maar daar ga ik niet vanuit.”