Superinvaller Bokila is de lieveling van de fans en heeft zelfs een liedje

Bij de supporters van Willem II kan Jeremy Bokila niet meer kapot. De 34-jarige spits is niet voor niets publiekslieveling, want hij is bezig aan een bijzondere reeks. De laatste drie wedstrijden was hij als invaller beslissend en daardoor staan de Tilburgers tweede in de eerste divisie. "Een cultheld? Nee joh, dat ben ik nog lang niet. Die titel komt pas in zicht als we de schaal pakken of promoveren."

Door het Koning Willem II Stadion klinkt regelmatig het Bokila-liedje, een variant op 'Tequila' van The Champs. De aanvaller geniet van de steun en na afloop toont hij dat met een dansje voor de supporters. Ook voor de jongere fans is hij een voorbeeld, getuige de tientallen handtekeningenjagers. "Ik vind het leuk als ik iets terug kan doen voor de supporters. Ze komen voor ons naar het stadion." Bokila kan terugkijken op een internationale carrière. De international van Congo is nu bezig aan zijn tweede jaar bij Willem II en dat is voor hem het sportieve hoogtepunt. “Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als hier in Tilburg. Alles valt op z'n plek.”

"Ik ben geen speler die zegt dat hij in de basis hoort te staan."

De teller staat dit seizoen op vijf goals. Allemaal gemaakt als invaller en de doelpunten hielp daarmee bij de winst tegen TOP Oss, De Graafschap en FC Den Bosch. “Of ik baal van mijn plek op de bank? We hebben een fitte selectie, de trainer kan keuzes maken. Ik ben geen speler die zegt dat hij in de basis hoort te staan. De laatste wedstrijden winnen we met mij als invaller, dat betekent dat de trainer gelijk heeft. Maar de kansen voor mij als basisspeler komen vast nog wel.” Als Bokila alleen al begint aan zijn warming-up, gebeurt er iets in het stadion. “Ik hoor het als de supporters liedjes over me zingen. De energie die ik krijg, probeer ik over te brengen op mijn teamgenoten. Je ziet dat door de steun iedereen er een tandje bijdoet.”

"Alles wat ik aanraak, vliegt erin."

Zijn huidige vorm wil de international het liefst zo lang mogelijk doortrekken. “Maar vorm vasthouden is het allermoeilijkst. Ik zit momenteel in een fase dat alles wat ik aanraak, erin vliegt. Dat heb je soms als voetballer, maar ik moet ook zeggen dat ik veel fitter ben dan vorig seizoen. Sowieso doen we het als groep beter dan afgelopen jaar.” Zaterdagavond staat de topper tegen koploper Roda JC op het programma. Die bovenste plek in de Keuken Kampioen Divisie is iets wat Bokila als doel heeft. "Ik leg de lat hoog, want als voetballer wil je prijzen pakken. Met deze club wil ik graag geschiedenis schrijven.”