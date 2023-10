Struikrovers slaan hun slag om planten te redden van de bulldozer

In de stromende regen en de modder waren twintig mensen vrijdag druk in de weer met scheppen en kruiwagens op de Hooge Berkt in Bergeijk. Het stukje grond was jarenlang liefdevol onderhouden, maar gaat de bulldozer plaatsmaken voor nieuwbouw. Daarom mocht iedereen de bomen en planten in de tuin gratis meenemen. “De echte struikrovers zijn gekomen en gaan nu met de buit naar huis.”

Op de Hooge Berkt wordt een nieuwe wijk gebouwd. Om te voorkomen dat mooie planten en bomen ten prooi vallen aan de bulldozer, zijn bewoners uitgenodigd om te komen struikroven. Van hortensia’s tot notenbomen en tamme kastanjes, de keuze was reuze. Maar die planten en bomen moesten wel allemaal nog uitgegraven worden. “Het gaat belabberd”, zegt Tiny lachend. Ze loopt samen met haar zoontje verkleumd over het veld. “We zijn allemaal drijfnat, maar dat mag de pret niet drukken. We nemen zes meter van een beukenhaag mee, dus we zijn geslaagd.” Verderop staat Bart in een gele regenjas met capuchon over zijn hoofd. Hij heeft een grote tuin die hij helemaal opnieuw wil aanleggen. “Dus dit is ideaal. Waarom zou je nieuwe planten kopen als er bestaande zijn?” Bart heeft al een hele kruiwagen vol. “Je moet wel goed kijken want op het eerste gezicht lijken het alleen maar grote bomen. Maar daaronder staan vaak heel mooie planten.”

"Ze hoopte al dat wij zouden komen, zodat haar planten een nieuw leven krijgen."

“Mevrouw Rombouts woont hier en heeft een halve eeuw die planten verzorgd", vertelt Stijn Mertens van de stichting Struikroven, een landelijke organisatie die wil voorkomen dat groen verloren gaat. "Ze weet precies wat er allemaal staat en hoopte al dat wij zouden komen, zodat haar planten een nieuw leven krijgen." Er zouden ruim vijftig mensen komen, maar de meeste hielden het met dit weer voor gezien. “De echte struikrovers zijn overgebleven en gaan nu met de buit naar huis”, zegt Stijn. Ondertussen lopen een vader en zijn zoontje verderop richting hun volle aanhangwagen. "We hebben een druivenstruik, beukenhaag en rozenbottel", zegt de vader. "Wij zijn er blij mee en de bloemen en bijtjes straks ook."