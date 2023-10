Shag en sigaretten steeds duurder en dus kopen zij hun tabak in België

Iedere maand kachelen Armanda uit Breda en Kasper uit Tilburg naar België om daar shag te halen. En daarin zijn ze lang niet de enige. Tabak is in Nederland inmiddels zo duur, dat meer dan de helft van de rokers in het zuiden en oosten ervoor naar het buitenland rijdt. Zo blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie VSK Tabak. Van alle pakjes sigaretten wordt 25 procent tegenwoordig in het buitenland gekocht. “Ze kunnen me niet dwingen om te stoppen. Dan haal ik het gewoon ergens anders."

De 31-jarige Kasper van Alphen rookt al sinds zijn vijftiende. Hij rookt iets meer dan een pakje shag per week en dat begon aardig in de papieren te lopen. Daarom besloot hij anderhalf jaar geleden om zijn shag online te bestellen in Duitsland. Maar dat is sinds afgelopen zomer door nieuwe regelgeving niet meer toegestaan.

Daarom fietst Kasper nu iedere maand vanuit Tilburg naar Baarle-Hertog, net over de grens in België. “Daar betaal ik 13 euro per pakje, terwijl je er in Nederland 18 euro voor betaalt. Met vijf builen per maand tikt dat hard aan.” Een auto heeft hij niet, dus hij moet er wat voor over hebben. “Het is anderhalf uur fietsen. Maar ik moet wel, anders is het niet te betalen.”

De 48-jarige Armanda Villevoye denkt er hetzelfde over. Zij rookt vijftien tot twintig zelfgerolde sigaretten per dag. “Het is voor ons net zo ver naar België als naar de andere kant van Breda. Dus die hoge prijzen zijn geen reden om te stoppen. Dan halen we het gewoon in Bels”, lacht ze.