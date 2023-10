Brand in hoekhuis mogelijk ontstaan door hennepkwekerij

Een hennepkwekerij zou mogelijk de oorzaak zijn van een brand vrijdagmiddag in een hoekhuis aan de Roggemeet in Bergen op Zoom. Dat laat de politie weten. Er zijn aanwijzingen dat op de eerste en tweede verdieping van het pand een hennepkwekerij was ingericht.

Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. De brandweer had de brand na ruim anderhalf uur onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie onderzoekt nu hoe de brand is ontstaan.