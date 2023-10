Dion moet langs 7 geldautomaten rijden voordat hij er 1 vindt die werkt

Dion Kocx uit Bavel wilde na zijn werk in Etten-Leur onderweg naar huis nog even pinnen en geld op een andere rekening storten. Het leek een simpele klus, maar hij moest zeven geldautomaten bezoeken voordat hij er één vond die werkte. “Ik ben heel Breda door gereden. Bij sommige automaten stond op het display dat ze buiten werking waren. Op andere automaten zat zelfs een sticker dat ze defect waren.”

Hij stapte opnieuw in de auto en reed naar winkelcentrum De Burcht. “Daar kon ik gelukkig bij één automaat wel geld opnemen. Maar de stortmachine deed het ook niet.” Uiteindelijk kon hij het contante geld in zijn woonplaats Bavel op een van zijn rekeningen storten.

In oktober is het waarschijnlijk niet veel beter. Dion bezocht op 7 oktober meerdere geldautomaten en stortautomaten die binnen en buiten stonden. “Ik ben begonnen bij de Gamma waar binnen drie machines staan. Daarna ben ik doorgereden naar winkelcentrum Hoge Vught, waar twee kapotte automaten stonden.”

Het verhaal van Dion sluit naadloos aan bij de uitkomst van een onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Geldautomaten hadden in de maand september veel vaker een storing dan banken hadden beloofd. In Brabant bleek bijna 1 op de 16 automaten van Geldmaat kapot.

Als het aan hem ligt komen er meer werkende geldautomaten. “Die ook 's avonds open zijn, want nu staan er soms ook in winkels, maar daar kun je na sluitingstijd niet meer bij. Of buitenautomaten die 's avonds vanwege het risico op plofkraken dicht zijn.”

“Voortaan meteen naar mijn huis rijden? Ja, misschien wel. Dit heeft me veel tijd gekost. Maar ik dacht: ik kom toch langs Breda. Sowieso is het een probleem om geld op je eigen rekening te storten. Vorig jaar moest ik dat ergens midden in de stad doen, op een plek waar honderden mensen langskwamen. Niet erg veilig.”

Annemarie Dijt Gerrits uit Grave heeft een soortgelijke ervaring. De geldautomaten in het dorp zijn regelmatig defect. “Schandalig. Je dwingt mensen zo om in winkels met pin te betalen. Maar sommige mensen willen contant betalen, bijvoorbeeld om beter zicht op hun uitgaven te hebben.”

In Grave staan volgens Annemarie losse geldautomaten bij de Albert Heijn en bij Jumbo. “Die zijn vaak onbruikbaar, stuk of leeg. In het weekend kun je er zelden pinnen en doordeweeks ook vaak niet. En bijpinnen in de winkel kan ook niet. Bij de geldautomaat in de Albert Heijn wordt ook regelmatig een pasje ingeslikt, dan moet je de bank weer bellen.”

Gelukkig heeft Regiobank, de bank van Annemarie, een eigen kantoor in Grave. “Daar kunnen we ook geld halen, maar die bank heeft beperkte openingstijden. Ook is het makkelijker pinnen op een plek waar je toch al komt, zoals de supermarkt.”

Bij een melding is een pinautomaat vaak een dag later pas gemaakt, vertelt ze. “Dus dan probeer je bij een benzinepomp of friettent maar weer 20 of 25 euro bij te pinnen. Maar dat personeel doet dat ook niet altijd, want soms hebben ze weinig contant geld in huis.”

