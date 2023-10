Drama in dierenopvang: 'Egeltjes ontwaken misschien niet uit winterslaap'

In de dierenopvang loopt het storm met egeltjes. De verzwakte beestjes zijn meestal te klein en te dun. Door een lange periode van droogte hebben de egels amper eten weten te vinden. Nu de stekeldiertjes aan hun winterslaap beginnen, lopen ze het risico niet meer wakker worden in het voorjaar.

Medewerker Nancy Peters van het vogelasiel in Someren vindt het maar lastig. Lastig om aan te zien, maar ook lastig om de egeltjes op te vangen. Want op zo veel diertjes zijn ze in haar vogelasiel helemaal niet voorbereid. "De afgelopen weken is het dramatisch veel", vertelt ze.

Het probleem is ontstaan door de droogte in de zomer, maar ook door de verstedelijking en het landbouwgif in de natuur. Daardoor hebben egels te weinig insecten kunnen eten. "Als het vochtig is, zitten de insecten ook hoger", legt Peters erover uit. Maar dat was dit jaar dus niet zo. "Daardoor hebben ze te weinig spek opgebouwd voor de winter. En als de temperatuur binnen een week dan opeens ook zo daalt, krijgen wij in één klap heel veel egeltjes binnen."

Het resultaat is een golf aan kleine, magere egeltjes, die volgens de verzorgster abnormaal gedrag vertonen. Misschien valt dat de gemiddelde tuinbezitter niet op, maar het is bijvoorbeeld best gek als je een egeltje in de herfst bij daglicht door de tuin ziet scharrelen. Het zijn namelijk nachtdiertjes. "Als je twijfelt, kun je altijd eerst even naar de opvang bellen om te vragen of het gedrag inderdaad abnormaal is. Zo ja, dan kan de dierenambulance ze naar ons toe brengen."

Als zo'n verzwakt egeltje dan toch in z'n uppie de winter ingaat, kan zo'n winterslaap verraderlijk zijn. Een winterslaap met te weinig vetjes? "Dan worden ze er waarschijnlijk niet meer uit wakker." Een hartverscheurende boodschap.