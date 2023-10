Amerikaanse oorlogsveteraan (101) keert na 79 jaar terug op slagveld

De 101-jarige veteraan Frank Fabianski vocht mee bij de bevrijding van Noord-Brabant, maakte gruwelijke dingen mee, maar sprak daar na de oorlog thuis in Chicago nooit meer over. Bijna tachtig jaar zweeg hij over zijn ervaringen. Tot deze week, want hij maakt nu met dochter en schoonzoon een laatste rondje langs de plekken waar hij ooit vocht voor onze bevrijding. "Het is heel lang geleden, maar de herinneringen zijn er nog altijd."

Veel keuze is er niet voor Fabianski aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Al zijn vrienden schrijven zich in voor het leger om te vechten. In Europa of Azië. Tegen de 'Krauts or the Japs'. Terwijl ze vaak nooit verder van huis zijn geweest dan de directe omgeving van Chicago. Ook Frank trekt met het leger de wijde wereld in.

Na de landing in Normandië wordt zijn 104e infanterie divisie - in West-Brabant beter bekend als The Timberwolves - ingezet voor operatie Pheasant. Doel is om de Duitse bezetter uit de regio Antwerpen en Noord-Brabant te verdrijven.



Het brengt Fabianski naar Wuustwezel, Wernhout, Achtmaal en Zundert. "We stuitten daar op veel verzet van de Duitsers en ik heb daar heel wat kameraden verloren. Dat heeft mij na de oorlog toch wel beziggehouden. Al die gesneuvelde vrienden in mijn eenheid die ik moest achterlaten. Ik heb geluk gehad. Maar het leven gaat door en dat kun je niet veranderen. Je was gewoon one of the boys doing his job."

Frank was als 'signal specialist' verantwoordelijk om via gecodeerde berichten de legerleiding op de hoogte te houden over de vorderingen van zijn eenheid The Timberwolves.

Volgens zijn dochter Paulette werd er thuis in Amerika nauwelijks gesproken over de ervaringen van haar vader. "Begeleiding van oorlogstrauma bestond toen nog niet. Maar de wekenlange terugreis naar Amerika op een schip met lotgenoten heeft hem zeker geholpen." Na zijn terugkomst in Amerika gaat Frank Fabianski in Chicago aan de slag in een distributiecentrum voor voedingsmiddelen en laat de oorlog achter zich.