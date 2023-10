Man knalt met bus tegen huis en loopt weg: 'Hij was heel erg moe'

Een bestuurder knalde vrijdagavond met zijn werkbus tegen een woning in Graspeel in Zeeland, doordat hij vergat een bocht te nemen. Daarna liep hij weg, maar een alerte buurtbewoner wist de man weer terug te halen door er achter hem aan te rijden met zijn auto.

Willem Bongers stapte meteen in zijn auto toen hij van buren te horen kreeg dat de bestuurder van het busje weg was gelopen. "Ik heb even moeten rondrijden want ik zag hem maar niet", vertelt Willem. "Toen ik hem eenmaal had gevonden, sprak ik hem aan. Hij was erg moe en kon bijna niet meer praten."

Volgens Willem was de bestuurder onderweg naar een bekende die in de buurt woonde, om daar de politie te bellen. "Maar dat vond ik niet oké. Ik vertelde hem daarom dat hij met mij mee moest om terug te gaan, en dat deed hij zonder enige moeite. Hij was heel emotioneel."

Volgens een 112-correspondent waren er op het moment van het ongeluk mensen binnen. Niemand van hen raakte gewond. Wel heeft de woning schade opgelopen. Het is nog onduidelijk hoe erg die schade is. De bestuurder van het busje is meegenomen naar het ziekenhuis.