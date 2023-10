Steekpartij in woning: twee mannen aangehouden

Twee mannen zijn aangehouden na een steekpartij in een woning aan de Kruiseind in Gemert. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer wordt onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Een ander persoon is onwel geworden en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent ligt er een flink bloedspoor van binnen in de woning naar buiten. Ook laat de correspondent weten dat de daders in het Engels tegen elkaar aan het schreeuwen waren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.