Dutch Design Week: deze opvallende snufjes mag je niet missen

De Dutch Design Week is dit weekeinde van start gegaan. Bezoekers kunnen zich in Eindhoven tien dagen lang verdiepen in design van de toekomst, verspreid over 120 plekken in de stad. Deze bijzondere ontwerpen mag je niet missen.

Fifty shades of red

Ontspannen laat ontwerpster Ilse Evers zich in een knalrode stoel zakken. Die is gemaakt van oude brandweerslangen, net zoals de rest van haar collectie. "Ik maak riemen, tassen maar ook lampen en krukjes. Allemaal van brandweerslangen. Mijn buurman heeft mij een keer een zo'n slang geven. Toen ben ik het materiaal van alle kanten gaan bekijken en gaan fileren. Ik ontdekte dat het heel sterk materiaal is, kleurvast, met een hele mooie glans. En je kan het zowel binnen als buiten gebruiken, want het is niet bang voor water," vertelt Ilse met een lach. Alle ontwerpen van Ilse zijn uniek. "Elke slang heeft zijn eigen kleur en zijn eigen details. Fifty shades of red eigenlijk. Geen enkel product is dus hetzelfde." De tekst gaat verder onder de foto.

Een stoel gemaakt van oude brandweerslangen

De omgebouwde brandweerslangen trekken veel bekijks. Simon Le Fevre, bezoeker van de Dutch Design Week, ploft ook even in de stoel van Ilse neer. "Het zit prima. En het zet je aan het denken. Om stoelen van hout te maken kappen we bomen. Voor stoelen van leer hebben we dieren nodig. Maar dit is het hergebruiken van oude materialen. Dat vind ik belangrijk." Claybens

Veel mensen bekijken de stenen van ontwerpster Emy Bensdorp. Zij maakt van door PFAS verontreinigde kleigrond weer schone bakstenen. "Dat is heel bijzonder, want voorheen kon deze grond alleen worden gedumpt," legt ze trots uit. Maar Emy heeft dus een manier gevonden om de gifstof PFAS af te breken. "Ik stop de verontreinigde grond in een industriële oven. Door de hitte vallen de chemicaliën uit elkaar en blijft er een schoon bouwproduct over. Binnenkort doen we een grote proef en maken we 50.000 bakstenen, genoeg voor een rijtjeshuis. Het zou super zijn als er straks echt huizen met deze bakstenen gebouwd kunnen worden. Het belangrijkste is dat er dan geen schadelijke chemicaliën meer in het milieu terechtkomen." De tekst gaat verder onder de foto.

De schone baksteen van Emy

Vorkoster

Iedereen kent het wel, je denkt dat je eten in de koelkast nog goed is, maar de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat is net verstreken. Veel mensen gooien het dan toch maar weg. Maar met de 'vorkoster' (voorproever) hoeft dat niet meer. "Dit is een deksel met een folie dat reageert op de pH-waarde van het bewaarde eten. Door van kleur te veranderen laat het zien of eiwithoudend voedsel nog eetbaar is of niet. Het laat dus de werkelijke houdbaarheid zien," legt René van Geer van het Secrid Talent Podium uit. "Is het eten niet meer goed dan kleurt de folie simpelweg rood. Zo voorkom je dat eten onnodig wordt weggegooid." Rien van Ginneken en zijn vrouw kijken geïnteresseerd toe. "Ik vind het een intelligent dekseltje. Er zijn hier ook veel producten waarvan ik denk, wat moet ik ermee? Maar ik denk dat ik dit wel zou kopen. Heel goed om op deze manier verspilling tegen te gaan."

De vorkoster moet ervoor zorgen dat er minder eten verspild wordt