PSV blijft ongeslagen in de Eredivisie na simpele zege op Fortuna Sittard

PSV heeft zaterdagavond met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. In een saaie wedstrijd waren goals van Til, Ramalho en Bakayoko genoeg om de Limburgers opzij te zetten. De Eindhovenaren blijven daardoor foutloos in de Eredivsie. Dinsdag wacht RC Lens in de Champions League.

Dit seizoen zijn de wedstrijden van PSV vaak leuk om te kijken. Dat heeft mede te maken met de speelstijl van de trainer. Peter Bosz streeft na erg aanvallend en verzorgd voetbal te spelen. Tegen Fortuna Sittard was daar weinig van terug te zien. Het werd een tamme en bovenal saaie wedstrijd.

Dat had ook te maken met de tactiek van de bezoekers. Fortuna Sittard stond erg compact en was niet met veel aanvallende intenties naar Eindhoven afgereisd.

Ondanks dat PSV niet groots speelde wist het wel weer te winnen in de Eredivisie. Al acht wedstrijden werd er op rij gewonnen. En daar kwam zaterdagavond nummer negen bij.

Mooie goals

In de eerste helft was Guus Til het eindstation van een mooie aanval. Hirving Lozano, de vervanger van de geblesseerde Noa Lang, gaf voor op Johan Bakayoko die de bal panklaar legde voor de inlopende middenvelder.

Tien minuten na rust gooide Andre Ramalho de wedstrijd in het slot. Hij kopte de 2-0 raak uit een corner. Een kwartier voor tijd was er nog een spaarzaam hoogtepunt. Johan Bakayoko scoorde een prachtige 3-0. Zijn afstandsschot belandde in de kruising. Kaj Sierhuis maakte vanaf de strafschopstip nog een eretreffer voor de Limburgers.

Champions League

PSV blijft dus zonder verliespunten in de Eredivisie en tankt ondanks het mindere spel wel vertrouwen richting Lens. De Franse ploeg is dinsdag de tegenstander in de Champions League. PSV moet in Frankrijk een resultaat halen om overwintering op het hoogste niveau in zicht te houden.