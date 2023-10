Wonen op vakantiepark mag niet, maar deze gemeenten knijpen een oogje dicht

Trudy uit Hoeven dreigt op straat te komen te staan, omdat ze niet langer in haar huis op villapark Panjevaart in Halderberge mag wonen. Ze woont hier sinds het overlijden van haar man, omdat ze in haar eentje moeilijk een betaalbaar huis kan vinden. De gemeente wil hier een einde aan maken, omdat permanent wonen op een vakantiepark in strijd is met het bestemmingsplan. Hoewel het volgens de geldende regels dus niet mag, knijpen veel Brabantse gemeenten een oogje dicht. Hoe zit dat precies?

We spreken van 'permanent wonen' op vakantieparken als iemand met zijn vakantiehuisje staat ingeschreven bij de gemeente en hier post ontvangt. Volgens het bestemmingsplan van de gemeente mag dat niet: de vakantiewoning is daar simpelweg niet voor bedoeld. De gemeente is, samen met het park, verantwoordelijk voor het handhaven van deze regel en kan fikse boetes uitschrijven.

Een oogje dichtknijpen

Maar uit rondgang van Omroep Brabant blijkt dat veel gemeenten, zolang er geen overlast is, een oogje dichtknijpen. 12 van de 18 gemeenten die wij over dit onderwerp spraken, staat het wel eens toe om op de parken te wonen. "Het uitgangspunt is dat het niet is toegestaan, maar er zijn soms gevallen waarin het toch tijdelijk mag", zegt een woordvoerder van gemeente Breda.

"Het gaat vooral om mensen die echt niet anders kunnen, zoals mensen in (vecht)scheiding", vult gemeente Oosterhout aan. Een woordvoerder van gemeente Boekel geeft aan dat in die dringende situaties wel duidelijke afspraken worden gemaakt over wanneer de bewoner weer van het park vertrekt. Gemeente Gilze-Rijen pakt het nog strenger aan en spreekt af dat bewoners maximaal een jaar op een vakantiepark mogen wonen.

Waarom mag dat eigenlijk niet?

Er zijn verschillende redenen waarom het wonen in een vakantiehuisje niet mag. De belangrijkste is dat vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie. Als er mensen permanent wonen, is er minder ruimt voor vakantievierders. Daarnaast geven vaste bewoners minder geld uit op het park. Dat kan ten koste gaan van de horeca of de recreatie.

Ook de veiligheid speelt een rol: "Er gelden andere veiligheidseisen voor woonhuizen dan voor vakantiehuizen", legt een woordvoerder van gemeente Meierijstad uit. "Zo is de brandveiligheid niet op hetzelfde niveau." Daarnaast worden vakantiewoningen soms gebruikt als toevluchtsoord voor criminele activiteiten door mensen die er langdurig wonen.

Handhaven

Zelfs als een gemeente besluit dat mensen niet op het park mogen wonen, is het lastig om daartegen op te treden. Vaak hebben gemeenten niet genoeg mensen om de parken goed te controleren. "Wel wijzen we de eigenaar van het park op de verantwoordelijkheid om op te treden", stelt gemeente Oss.

De meeste gemeenten zeggen samen met de bewoner naar een oplossing te zoeken. "Vaak gaan mensen uit nood op een vakantiepark wonen. We proberen de bewoner dus te helpen om door te stromen naar een gewoon huis", zegt gemeente Maashorst. In Oosterhout zijn die persoonlijke omstandigheden soms een reden om mensen wat langer op het park te laten wonen, zodat ze tijd hebben om andere woonruimte te zoeken.

Uitdaging

De meeste gemeenten die wij gesproken hebben staan het wonen op vakantieparken in specifieke gevallen dus toe tot bewoners een ander huis hebben gevonden. Dit zijn Maashorst, Gemert-Bakel, Oosterhout, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen, Eersel, Meierijstad, Oirschot, Rucphen, Bernheze en Breda. Een uitzonderlijk geval is park De Stille Wille in Oirschot. De gemeente heeft daar het bestemmingsplan aangepast, waardoor er nu wel permanent gewoond mag worden.

De gemeenten Oss, Waalre, Boxtel, Someren en Sint-Michielsgestel zeggen dat ze nog niet met permanente bewoning op vakantieparken te maken hebben gehad of staan het wonen op vakantieparken in geen geval toe.

Het verschilt dus per gemeente hoe er precies op de permanente bewoners wordt gereageerd. Hoewel de meeste gemeenten dus willen voorkomen dat mensen zomaar op een vakantieterrein gaan wonen, lijkt het erop dat ze begrip tonen voor dringende gevallen.

