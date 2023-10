PSV-scout beklimt de Alpe d'Huez voor overleden collega Thijs Slegers

Toen zijn collega Thijs Slegers bekendmaakte dat hij leukemie had, kwam PSV-scout Paul van Tetenhove op het idee om geld in te zamelen voor stamceldonoren. Inmiddels heeft hij de Alpe d'Huez beklommen om geld in te zamelen voor Matchis, het Nederlandse centrum voor stamceldonoren. "Thijs wist van de actie en wenste me veel succes en geluk toe. Dat raakt me nog steeds enorm", zegt hij tegen de lokale nieuwssite Dtv Nieuws.

"Het was echt episch", blikt Paul terug. "Van tevoren had ik al het gevoel dat ik met mijn hoofd al op de top stond. Dat was ook echt zo: ik ben gaan lopen en ik ben niet meer gestopt."

In gedachten bij Thijs Slegers

Paul liep de berg dus in een sneltreinvaart op. "Tijdens het lopen kwamen er allemaal gedachten in me op. Bij elke bocht dacht ik aan Thijs, ik kan er nog stil van worden."

Paul vond houvast met zijn eigen leus: 'een winnaar geeft niet op en een opgever wint nooit'. De gedachte komt voort uit een zware periode voor Paul zelf. In augustus 2021 kreeg hij de diagnose melanoomkanker. Met zware behandelingen en fysiotherapie kwam hij er weer bovenop. "Ik trainde veel en daarom ben ik nu topfit." Daarnaast leverde het hem ook een belangrijk besef op: "Het leerde me om nooit op te geven."

Een eigen nummer

Om zijn initiatief extra te steunen, werd ook een lied uitgebracht. Muziekformatie Smiyes, die Paul persoonlijk kent, besloot om de actie te steunen. Het nummer 'Let Me Be', dat dit muziekduo een tijd geleden al had geschreven, brachten ze nu uit en koppelden ze aan de actie. Elke keer dat het nummer wordt beluisterd, gaat de volledige opbrengst naar Matchis.

100.000 euro

Met de actie haalde Paul tot nu toe 13.000 euro op. Een mooi bedrag, maar niet genoeg voor de PSV-scout. "Ik wil de actie voortzetten, want in totaal wil ik een ton ophalen voor Matchis." Hij roept daarom mensen op om allemaal een euro te doneren. Daarnaast verwacht hij nog meer van dit soort acties te gaan doen: "Ik blijf mijn leven lang lopen voor Matchis", zegt hij stellig. Hij geeft toe dat dat op latere leeftijd misschien op een lager pitje zal zijn, maar dat hij het doel niet meer los gaat laten, dat weet hij zeker.

De actie van Paul is te steunen door het nummer van Smiyes te luisteren of door een donatie te doen op Pauls sponsorpagina.