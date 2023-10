Puinruimen na crash tegen cafetaria Den Bosch: 'Terras lag ondersteboven'

1/4 De ravage nadat een auto tegen Nelson Cafetaria & Sushi is geknald (foto: Imke van de Laar)

De tafels en stoelen die normaal op het terras voor Nelson Cafetaria & Sushi staan, liggen ondersteboven op de grond. En de gevel is flink beschadigd. Zondagochtend vroeg reed een auto na een achtervolging door de politie tegen de het pand. Eigenaresse Lili Cheung is nog niet bekomen van de schrik.

De politie zette de plek af met linten. En dus besloot Lili terug naar boven te gaan. Bij daglicht kan ze de schade goed bekijken. "De hekken die voor de zaak staan, het terras, de rolluiken, het raam, allemaal kapot," somt ze moedeloos op.

Na wat wrikken krijgt ze het rolluik dat voor de ingang zit omhoog. "Binnen is er geen zichtbare schade. Gelukkig kunnen we onze klanten dus wel ontvangen," concludeert ze opgelucht. En dus staat ze net voor openingstijd alweer friet te bakken alsof er niets gebeurd is.