ASML-medewerker stal bedrijfsgeheimen en ging naar Huawei

De Chinese oud-medewerker die vorig jaar bedrijfsgeheimen van ASML in Veldhoven meenam, werkte na zijn vertrek enige tijd bij de Chinese techgigant Huawei. Dat melden meerdere bronnen in en rondom het bedrijf aan NRC.

ASML meldde de in de woorden van het bedrijf 'ongeoorloofde verduistering' al in het jaarverslag over 2022, maar liet achterwege dat de betrokken persoon bij Huawei aan de slag ging. Het Veldhovense bedrijf deed de melding destijds omdat de informatie die werd meegenomen onder Amerikaanse regels van export-controle valt.

Huawei staat ook op de zogeheten Entity List van de Amerikaanse overheid. Dat is een lijst met bedrijven die van de VS geen geavanceerde chiptechniek in handen mogen krijgen. Zo proberen de VS de Chinese technologische vooruitgang te stuiten en te voorkomen dat China een zelfstandige chipindustrie ontwikkelt.

De schade van deze diefstal was beperkt, vertelde ASML-topman Peter Wennink begin 2023 aan beleggers. Hij omschreef de gestolen informatie als 'één stukje van een puzzel waarvan je de doos niet hebt'. ASML wil niet bevestigen waar de oud-medewerker naar toeging na zijn vertrek. Volgens de krant heeft ASML sinds dit voorval de interne beveiliging aangescherpt.

