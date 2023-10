Daniël viel voor lacrosse door 'American Pie', nu de rest van Brabant nog

In Nederland kennen maar weinig mensen de sport lacrosse. Daniël Sterenborg uit Ossendrecht leerde de sport kennen via de film 'American Pie'. Toen hij zestien jaar geleden voor zijn werk naar Amsterdam verhuisde zocht hij een teamsport om mensen te leren kennen en dat werd lacrosse. Toen hij terugkwam in zijn geboortedorp, wilde hij andere mensen enthousiast maken. Daniël richtte Ogers Lacrosse op, dat inmiddels in de landelijke competitie speelt. Nu de sport in 2028 na 120 jaar een olympische sport wordt, hoopt hij dat meer mensen de sport leren kennen.

Omdat maar weinig mensen de sport kennen, eerst een stukje uitleg. Bij lacrosse heeft iedere speler heeft een stick met daaraan een netje. Daarin kun je de rubberen bal meenemen en het is de bedoeling om die bal met de stick in het doel te schieten. In Nederland staan bij wedstrijden tien spelers per team op het veld, de olympische variant SIXES is met zes tegen zes. Zo ziet lacrosse er uit:

Daniël had in zijn jeugd nooit lacrosse gespeeld, maar kende de sport via 'American Pie'. “Er ging een lampje bij me branden door de film, maar inmiddels is de sport bekender geworden door series als Teen Wolf, The Simpsons en Family Guy.”

"Ik ben met een stapeltje sticks begonnen."

Toen Daniël uit Amsterdam terugkeerde naar Ossendrecht, wilde hij andere mensen enthousiast maken. “Ik ben met een stapeltje sticks begonnen en uiteindelijk is dat gegroeid tot een trainingslocatie in mijn dorp. Inmiddels speelt 'zijn' Ogers Lacrosse ook in Bergen op Zoom en Breda. Daniël is oprichter, maar speelt zelf ook mee, is hoofdtrainer en ook nog scheidsrechter. Naast zijn werk heeft hij een eigen bedrijf Grassroots Lacrosse waarmee hij onder andere toernooien organiseert en clinics geeft in het basis- en middelbaar onderwijs. “Lacrosse is een Amerikaanse sport en is vooral in Noord-Amerika populair. Met mijn clinics haal ik het onbekende eraf. De sport heeft zoveel te bieden. Diverse sporten zijn ervan afgeleid, zoals hockey, ijshockey en American Football. Het is voor iedereen geschikt, of je nu breed bent of juist tenger.”

"In het begin was het best wel intimiderend."