Verbrand rubber in de grond verstopt: man (59) uit Berghem opgepakt

De politie in Limburg heeft zaterdag een man van 59 uit Berghem aangehouden voor een milieu-misdrijf waarmee mogelijk veel geld is verdiend. Het gaat om het begraven en daarmee verstoppen van onder meer verbrand rubber in de bodem waardoor de grond verontreinigd is geraakt. Dat gebeurde op een industrieterrein in Kerkrade in Limburg. De 59-jarige wordt ook verdacht van fraude. Net als een tweede man, die ook is opgepakt.

