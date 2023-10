Arrestatieteam zoekt naar drugs in bedrijfshal, maar vindt... waspoeder

Een raar verhaal. Zo noemt de eigenaar van het bedrijfspand in Beek en Donk de politie-inval afgelopen zondag. In het pand, waar vooral Polen wonen, werd tijdens een grote inval van een arrestatieteam urenlang gezocht naar sporen van drugs. Wat er werd gevonden? Waspoeder. “Ze rommelden met de emmers en daarna gingen ze weg.”

“We werken vooral met Poolse arbeidsmigranten. Die wonen in die bedrijfshal en wij noemen dat een Polenhotel. Het is een hal met een kantoortje, bedden en douches.”

Volgens Leenders hadden wat werknemers bedacht om goedkoop waspoeder in te slaan. 45 euro voor 30 kilo waspoeder. Die kunnen ze in Polen duurder verkopen. “Dus ik zag dat al staan van de week, voor in het kantoortje onder een trap. Ik zei al: ‘Wat is dat spul nou?’”

Het gaat om ‘hele normale mensen die al jaren bij het bedrijf werken’, vertelt Hans. “Ze hebben gezinnen en werken graag wat over. Die uren sparen ze namelijk op om eventjes terug te kunnen gaan naar Polen. Zo doen we dat al jaren en tot ieders tevredenheid.”

Uiteindelijk kwam de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen). “Die mensen in beschermende kleren gekomen zijn in de waspoeders gedoken. Ze deden onderzoek maar konden niets vinden.”

En toen was er zondagmiddag opeens een inval van een arrestatieteam dat dacht er drugs te vinden. En dat ging volgens Hans ‘met grof geweld’. “Die mannen van de politie waren in het zwart. Ze hadden helmen op, hadden geweren en kwamen opeens binnenstormen”, vertelt Hans.

Daarna gingen ze weer. De politie heeft niets in het pand meegenomen. “Maar waarom niet? En waarom waren ze er? Ik heb geen idee. Ik heb de politie en de burgemeester al gebeld, maar niemand kan me vertellen wat er aan de hand is.”

De politie kan niet ingaan op de inval omdat het gaat om een ‘lopend drugsonderzoek’, maar bevestigt dat er geen drugs zijn gevonden. "Of het gaat om waspoeder, paracetamol of bijvoorbeeld baksoda hebben we niet getest", zei een woordvoerder eerder.

Hans kan enkel speculeren wat er aan de hand is. “Ik durf er mijn handen niet in het vuur te steken, maar ik denk dat iemand in de omgeving zag dat waspoeder uitgeladen werd en de politie gebeld heeft. Dat kan ik me in elk geval levendig voorstellen."

