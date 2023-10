Drugsonderzoek in Beek en Donk: politie doet inval in bedrijfspand

De politie is zondag met een arrestatieteam een bedrijfspand aan de Korenmijt in Beek en Donk binnengevallen. De inval had te maken met een drugsonderzoek. Maar waar exact naar gezocht werd, wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De inval gebeurde aan het eind van de middag. Extra agenten, een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) werden opgeroepen. Zij zijn gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslabs en het veiligstellen van gevaarlijke chemicaliën.

"We zijn binnengevallen in een drugsactie, meer kan ik niet zeggen op dit moment", was het enige dat een woordvoerder kwijt wilde. Maandag is er waarschijnlijk meer informatie, laat de woordvoerder nog weten.

Vanaf de openbare weg waren in de hal van het bedrijfspand emmers en jerrycans te zien. Wat hier in zat, en of het iets te maken heeft met de politie-inval is niet bekend.

Ook viel het de 112-verslaggever op dat er in het bedrijfspand een hoop mensen aanwezig waren, ze spraken Pools en gebrekkig Nederlands.