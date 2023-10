Zware crash na politie-achtervolging, bekijk hier de beelden

Een achtervolging, dwars door Tilburg, heeft donderdagmorgen voor een enorme ravage gezorgd. De man reed honderden meters over het fietspad van de Goirkestraat, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. De politie wist de 36-jarige man snel in de boeien te slaan. De dollemansrit is vastgelegd door een beveiligingscamera. Bekijk hier de beelden.