Grote politie-inval: verdachte gelinkt aan gevonden explosieven

De politie viel het huis aan de Watermunt in Empel woensdagavond binnen vanwege explosieven die eerder op de dag waren gevonden op een bedrijventerrein. Bij de inval werd een man aangehouden. Hij werd geblinddoekt en geboeid afgevoerd door de politie.

De verdachte heeft volgens de politie mogelijk iets te maken met de explosieven die eerder die dag werden gevonden op een bedrijventerrein in Deventer. In een bedrijfspand lagen meerdere verdachte pakketjes.

De omgeving werd ontruimd nadat de politie een melding had gekregen van een 'verdachte situatie'. Een busje van het desbetreffende bedrijf werd onderzocht. Na een onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn de pakketjes met explosieven meegenomen en onschadelijk gemaakt.

Later op de dag deed de politie een grote inval aan de Watermunt in Empel. De politie was met meerdere teams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig. De straat werd afgezet en een hond en een drone werden ingezet. Bewoners van zo'n tien woningen vlak bij het adres waar de politie op het punt stond om binnen te vallen, moesten snel hun huis uit.

De verdachte werd door een onderhandelaar uit z'n woning gepraat en even later afgevoerd door de politie. Meteen na de aanhouding is het huis doorzocht, daar is ook de hond voor ingezet.