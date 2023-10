Yannick is wereldkampioen poolbiljart met dank aan Pinokkio

Een wereldkampioen poolbiljart bij de jeugd en één van de beste Europese spelers bij de senioren. De broers Yannick (18) en Quinten (21) Pongers uit Veldhoven hebben door hun sport al een goedgevulde prijzenkast. Dat alles met dank aan Pinokkio.

Toen de broers nog jong waren en op televisie de Disney-film Pinokkio zagen, kwamen ze voor het eerst in aanraking met poolbiljart. Quinten: “Pinokkio was in Luilekkerland en ging naar een bar met een pooltafel. Dat vonden we er geweldig uitzien. Zo mooi hoe die ballen in de pockets vlogen.” Dat bracht hun ouders op een idee voor pakjesavond. In de kamer kwam een kleine pooltafel met kleine kunststof balletjes te staan. Quinten en Yannick oefenden urenlang, maar hun liefde voor de sport ontstond pas echt toen ze voor het eerst op een grote tafel speelden in hun woonplaats. Yannick: “Een sport die je niet vaak ziet, maar wij vonden het direct leuk.”

"Ik blijf koelbloedig en geef nooit op."

Beiden trainen nu zo’n 25 uur per week in Eindhoven. Met hulp van onder andere een klussende vader en moeder is een ruimte met vier pooltafels sfeervol ingericht. “Het is als poolbiljarter belangrijk om zoveel mogelijk aan de tafel te staan. Maar niet alleen door veel te trainen ben ik goed geworden. Ik blijf ook altijd koelbloedig en geef nooit op”, zegt Yannick.

"De wereldtitel was mijn enige doel."

De wereldtitel bij de jeugd onder 19 afgelopen weekend in Oostenrijk, noemt hij het hoogtepunt in zijn nog jonge loopbaan. In de finale trof hij zijn trainingsmaat Mika van Berkel (17) uit Eersel. De eerste keer ooit dat de finale volledig oranje gekleurd was. “Ik wist dat een wereldtitel mogelijk was en het was mijn enige doel. Dat het dan uiteindelijk lukt, is geweldig. En dat tegen Mika, dat maakt het helemaal apart. Pas een paar uur na de winst besefte ik wat ik had gedaan. We hebben zeker een klein feestje gevierd.”

"We willen natuurlijk van elkaar winnen."

Zijn broer Quinten speelt bij de senioren en werd onlangs derde op een groot Europees toernooi. Vroeger was er altijd de vraag aan de keukentafel wie de beste van de twee was. Yannick: “Dat leeft nu een stuk minder, we steunen elkaar. Maar als we elkaar tegenkomen op toernooien zonder leeftijdscategorieën, dan willen we natuurlijk van elkaar winnen. Nog liever dan van welke tegenstander dan ook.” Als het aan de Veldhovenaren ligt, gaan we in de toekomst nog veel van ze horen. Quinten: “Het is mogelijk om full prof te worden met poolbiljart. Je moet wel echt bij de top horen om er je boterham mee te kunnen verdienen. We werken er hard voor en trainen heel veel. Dat Yannick nu wereldkampioen is, is voor ons hele gezin geweldig. We hebben samen zoveel meegemaakt, dit is ongelofelijk.”