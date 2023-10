Man overleden in kaasfabriek Kaatsheuvel, personeel opgevangen in kantine

Een man is donderdagavond overleden in kaasfabriek Uniekaas aan de Belgiëstraat in Kaatsheuvel. De politie kreeg rond tien over half negen een melding over een gewonde man, niet veel later overleed hij ter plaatse.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Of het om een ongeluk gaat, is nog onduidelijk. De omgeving van het bedrijf is afgezet. Het personeel van de kaasfabriek is in de kantine opgevangen. Er kwamen meerdere ambulances, brandweer en politie op de melding af. In de fabriek van Uniekaas wordt kaas geproduceerd, gerijpt, gesneden, verpakt en gedistribueerd, zo is te lezen op de website van het bedrijf.