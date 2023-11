WK-medaille zette het leven van Joanne op zijn kop, maar ze blijft nuchter

De bronzen medaille die Joanne van Lieshout (20) in mei van dit jaar pakte op het WK judo, zag ze niet aankomen en heeft veel voor haar veranderd. “Er is daarna heel veel gebeurd”, vertelt de Lieropse. Nu het EK komend weekend op het programma staat, is er veel media-aandacht voor Joanne. “Die interviews hoeven niet per se voor mij, ik laat het liever zien op de mat.”

Op je eerste WK bij de senioren direct op het podium komen, dat is voor weinig topsporters weggelegd. Joanne stond vanwege haar wereldtitels bij de junioren in 2021 en 2022 dan wel bekend als een groot talent, maar de bronzen plak bij de volwassenen kwam als een verrassing. Het zette haar leven op z’n kop. “Tijdens de persdag voor het WK had ik één aanvraag voor een interview. Na mijn bronzen medaille was er ineens heel veel media-aandacht. Pas na een week of drie keerde de rust terug en kon ik weer helemaal mijn eigen ding doen.”

"Ik ben niet zo'n prater, maar interviews horen erbij."

Van 3 tot en met 5 november staat het EK judo in het Franse Montpellier op het programma. Voor het toernooi was Joanne ‘volgeboekt’ met interviews. En dat terwijl het praten met journalisten naar eigen zeggen niet haar favoriete bezigheid is. “Ik ben niet zo’n prater. Maar ik besef wel dat het erbij hoort als topsporter. En al met al is het ook goed voor me.” Dat praten doet ze liever met vriendinnen of thuis met haar ouders, die allebei een judo-achtergrond hebben. Doordeweeks traint ze op Papendal en gaat ze naar school, maar ieder weekend keer ze terug naar Lierop. “Natuurlijk gaat het thuis vaak over judo, maar ook over andere dingen, zoals school. Mijn ouders zullen me in ieder geval altijd met beide benen op de grond houden.”

"Iedereen begint weer op nul."

Aan de keukentafel of aan de telefoon met haar ouders en vriendinnen is het woord 'EK' meerdere malen gevallen. De sportliefhebbers in Nederland verwachten veel van haar in de klasse tot 63 kilogram. “Ik ben niet zo van het uitspreken van doelen. Iedereen begint een toernooi weer op nul. Tegenstanders zullen rekening met me houden, maar dat doe ik ook bij mijn concurrenten." "Zowel technisch als tactisch ben ik stappen aan het zetten. Ik zet in de laatste dagen voor het EK de puntjes op de i. Ik hoop het straks te laten zien in mijn wedstrijden.”

"Er zal gezonde spanning zijn, maar daar kan ik goed mee omgaan."