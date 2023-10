Twee vrachtwagens zijn vrijdagochtend op de A16 bij knooppunt Galder op elkaar gebotst. De rechterrijstrook van de weg is van Antwerpen in de richting Breda dicht.

Dit duurt naar verwachting nog tot twee uur vrijdagmiddag, zo geeft Rijkswaterstaat aan. Onduidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren en of er iemand gewond is geraakt.