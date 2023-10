PSV roept fans op zich te gedragen tijdens duel zondag met Ajax

PSV roept de eigen aanhang op zich zondag te gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. De club vraagt de fans onder meer om geen antisemitische of discriminerende spreekkoren te gebruiken en geen voorwerpen op het veld te gooien of vuurwerk af te steken.

"In de topper tegen Ajax hopen we de tiende overwinning op rij in de Eredivisie te behalen", stelt PSV op de eigen website. "Dat is een ontzettend belangrijke wedstrijd voor PSV en we willen jullie allen dan ook vragen om ons team maximaal en vooral positief te ondersteunen. De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht. Steun onze club op een positieve manier zoals jullie altijd doen en maak er een fantastische voetbalmiddag van."

Supporters van PSV kwamen dinsdag slecht in het nieuws na ongeregeldheden voor en tijdens een uitduel met RC Lens in de Champions League. Tijdens rellen voor aanvang van de wedstrijd raakten 24 fans van beide ploegen lichtgewond.

In de rust van de wedstrijd sloopten supporters van de Eindhovense club stoeltjes en die gooiden ze, samen met enkele stukken vuurwerk, in een vak met fans van Lens.

PSV liet woensdag weten dat het zich diep schaamt voor de gebeurtenissen in Frankrijk.

Dinsdag moest de Franse politie nog optreden bij rellen tussen supporters van PSV en RC Lens.