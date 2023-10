Politieauto mikt op kortere route, maar eindigt boven de sloot

Een politieauto is op de Graaf Engelbertlaan in Breda van de weg geraakt. Op de foto is te zien hoe de wagen half boven het water bungelt.

Het ging mis toen de agent van de snelweg afkwam en door een spoedmelding aan de andere kant direct de A16 weer op wilde draaien. Het stukje door de berm wordt dan vaker meegepakt, om zo de drukke kruising te vermijden. De natte en zachte berm zorgde er vervolgens voor dat de politieauto weggleed en half boven het water eindigde. Beide agenten in de auto bleven ongedeerd. Een berger is onderweg om de auto weg te takelen.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision

