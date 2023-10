Esther heeft geen onderbenen en vingers maar kan eindelijk weer autorijden

Eindelijk kan Esther Kock-Artz, na twee jaar geld inzamelen, weer helemaal zelf autorijden. De Cuijkse, die door een bloedvergiftiging geen onderbenen en vingers meer heeft, heeft met behulp van crowdfunding een eigen rolstoelbus kunnen kopen. En daarmee is er een einde gekomen aan eeuwige taxirondjes, gedoe met de rolstoel in de trein en een stuk afhankelijk zijn van anderen. Als een kind zo blij, rolden de tranen over haar wangen toen ze voor het eerst weer achter een stuur zat. "Het is onbegrijpelijk dat mensen dit voor me willen doen."

"Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het afhankelijk zijn", zegt Esther stellig. De afgelopen zeven jaar zijn voor haar enorm afzien geweest. In 2016 kwam haar leven op de kop te staan, nadat ze een bacterie in haar lichaam kreeg. Het bleek de pneumokokkenbacterie, die uitmondde in een bloedvergiftiging. Daardoor verloor ze haar vingers en onderbenen en stopten haar nieren met werken.

"Ik had vijf doelen in mijn leven en daar was zelfstandig rijden er een van", vertelt ze verder. Twee goede kennissen kregen daar hoogte van, maar wisten ook hoe duur een rolstoelbus is. Dus kwamen ze op het idee van een crowdfundactie. "Echt schatten zijn het. Die hebben het opgestart en ons zo enorm geholpen." Ondertussen kon Esther zelf beginnen met het lessen in een aangepaste auto. "Toen heb ik echt zitten huilen omdat ik weer in een auto had gereden."

Toen de actie eenmaal goed en wel op poten stond, kon het delen beginnen. Het ging heel Cuijk door en werd veelvuldig gedeeld door vrienden en familie. "Mama is caissière, dus die kent iedereen", lacht zoon Remy trots. "Die actie liet ook wel zien wat voor effect het had op ons dorp. Zoiets herstelt je vertrouwen in de mensheid wel. Van de 30.000 euro van het streefbedrag, is 25.000 opgehaald via crowdfunding."

"Het is onbegrijpelijk dat mensen dat voor me willen doen", zegt Esther met het ongeloof in haar stem. "Het doet je zoveel goeds als je ziet dat mensen zoiets voor je kunnen missen. Zelfs studenten, die het zelf niet eens zo breed hebben."