Boze huurders bezetten kantoor om sloop van huizen: 'Wij blijven hier'

Tientallen boze huurders hebben vrijdagmiddag sinds halfvier het hoofdkantoor van woningcorporatie Mooiland in Grave bezet. Ze zijn boos over de voorgenomen sloop van 74 woningen in Berghem (gemeente Oss).

Een van de eisen van de huurders was om de directie vrijdag te spreken. Dat is inmiddels gebeurd: de directeur van de corporatie heeft de huurders rond vijf uur 's middags te woord gestaan.



Uitgerolde matjes

Toch zijn de huurders naar eigen zeggen niet van plan te gaan: de matjes en de slaapzakken zijn zelfs al uitgerold. Ze houden bordjes omhoog met de tekst 'Wij blijven hier'. De huurders zijn vooral boos omdat de beslissing uit het niets voor ze kwam.

Huurders met de bordjes.

"Op 22 april hoorden de bewoners tijdens een bijeenkomst van de corporatie dat de wijk plat moest", zegt SP-gemeenteraadslid Leroy Vossenberg vrijdagmiddag in een overvolle zaal in het pand. "Het was gewoon een mededeling. Overleg hierover was niet mogelijk. De wijk hangt sindsdien vol spandoeken. Het moet eens een keer afgelopen zijn. Je gaat geen huizen slopen in een tijd van woningnood." Nieuwbouw

SP-leider Lilian Marijnissen, ook afkomstig uit Oss, is bij de actie aanwezig. "Deze mensen zijn al lange tijd in actie tegen de sloop van hun buurt. Velen zijn hier opgegroeid en wonen hier al jaren", zei ze. "De corporatie wil een nieuwe buurt over hun vertrouwde buurt heen bouwen. We zien nu door het hele land dat onnodig huizen van mensen worden gesloopt om bijvoorbeeld flats neer te zetten, terwijl de rijke buurten worden ontzien. Je kunt een woningcrisis alleen maar oplossen samen met mensen en niet over de ruggen van mensen." Een woordvoerster van Mooiland kon vrijdagmiddag niet direct reageren.