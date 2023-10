112-nieuws: 53-jarige man uit Geldrop overleden · spookauto in Helmond

15.38

Rond 12:20 uur is er een brand uitgebroken in een garage aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk. De brand woedde in een schuur naast een woning. In de schuur stond onder andere een auto. De brand was kort maar behoorlijk, maar mede omdat de brandweer snel ter plekke was van korte duur. De brandweer weten te voorkomen dat de gehele schuur in vuur en vlam stond. Ook de woning is gespaard gebleven. Tijdens de brand was de Rijkstraatweg in Sleeuwijk afgesloten.