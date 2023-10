Net als in de film: nostalgische stoomtrein in Den Bosch

Treinreizigers in Den Bosch konden zaterdagochtend even terug in de tijd. Ter ere van het vijfjarig bestaan van Het Stoomgenootschap reed er een stoomtrein met twee locomotieven van het centraal station naar Zuid-Limburg.

Het is net als in een oude film: een coupé met pluche banken, de geur van stoom en mensen verkleed in Victoriaanse stijl. Om 9.15 uur kwam de stoomtrein aan op spoor 6A van station Den Bosch en dat zorgde voor veel enthousiasme onder de fans op het perron. “De stoomtrein is heel leuk, het heeft een stukje romantiek”, zegt een van de reizigers op het perron. “Het is al de vierde keer dat ik mee ga. Ik heb lekker eten en wijn bij me. Hoe goed kun je het hebben, hè?

De stoomtrein bestaat uit twee grote locomotieven, een uit 1925 en een Duitse uit 1960. De wielen hebben een doorsnede van twee meter. De trein vertrok om 07.00 uur van Rotterdam, via Gouda en Utrecht naar Den Bosch. Na de stop in Den Bosch reed de stoomtrein om 09.40 uur door naar Zuid-Limburg. De rit met deze trein is georganiseerd door Het Stoomgenootschap uit Den Bosch. Dit genootschap bestaat vijf jaar en dat werd gevierd met deze bijzondere treinrit.